مردم شهرستان شمیرانات در نودمین شب حضور مستمر و آگاهانه، میادین و خیابانها را به سنگر بیداری مبدل کردند تا ثابت کنند قطعیت حضورشان، سنگی است بر سینه دشمنان و وعدهشان برای حفظ ایران اسلامی، جدی و پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم بصیر این شهرستان در نودمین شب پیاپی حضور در میادین، بار دیگر ثابت کردند که پیوند آنان با ولایت، گسستناپذیر است و راه امام هادی را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.
این تجمع که به نمادی از پایداری ملت ایران در برابر تهاجم دشمنان بدل شده است، با حضور پرشور جوانان، سالخوردگان و بانوان ولایتمدار عطرآگین شد. شرکتکنندگان با در دست داشتن شبنامهها و پرچمهای مقاومت، فریاد زدند که در این ۹۰ شب، «توکل بر خدا» و «بیعت با مقام معظم رهبری» تنها سلاحهایی هستند که در برابر هر تهاجمی، پیروزی را حتمی میکنند.