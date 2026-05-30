رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهبهان گفت: حفظ ثبات بازار و و آرامش فضای کسب‌وکار در اولویت این اداره در شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق بهمئی در نشست مشترک با فرماندار بهبهان که با محوریت بررسی آخرین وضعیت بازار، روند تأمین کالاهای اساسی و چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی برگزار شد، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ماه جاری پرداخت و با اشاره به وضعیت مطلوب ذخیره‌سازی کالاهای راهبردی در شهرستان اظهار داشت: تیم‌های بازرسی اداره صمت با همکاری اتاق اصناف و سایر نهادهای نظارتی، به صورت روزانه و در دو نوبت بر نحوه عرضه کالا و خدمات نظارت دارند تا از هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی یا احتکار جلوگیری شود.

وی افزود: اولویت اصلی ما در حوزه تنظیم بازار، حفظ ثبات و آرامش فضای کسب‌وکار و اطمینان از دسترسی آسان شهروندان به اقلام ضروری با قیمت مصوب است.

در ادامه این دیدار، روحی‌پور، فرماندار بهبهان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صمت، بر لزوم هوشمندی در نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: معیشت مردم اولویت نخست مدیریت شهرستان است.

وی افزود: فرمانداری بهبهان به طور کامل از برنامه‌های نظارتی و صیانتی اداره صمت حمایت می‌کند و انتظار می‌رود برخورد با تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت، بدون اغماض و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

روحی پور همچنین تاکید کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت ناظران افتخاری و گزارش‌های مردمی، تعامل میان مردم و دستگاه‌های نظارتی را تقویت کرد تا بسترهای تخلف در بازار به حداقل برسد.

در پایان این نشست، راهکارهای عملیاتی جهت بهبود فرآیند توزیع اقلام تنظیم بازار و تقویت لجستیک بازرسی‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر استمرار این جلسات به منظور رصد لحظه‌ای بازار تأکید شد.