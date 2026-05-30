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وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رصد لحظهای وضعیت عدالت آموزشی توسط اطلس نهضت عدالت آموزشی در سراسر مناطق کشور، پنج بُعد مهم نهضت عدالت آموزشی را تشریح و تاکید کرد که نباید تصور کنیم که این امر تنها به مدرسهسازی محدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، درباره افق کلان پروژه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم اظهارکرد: اتاقی به نام اتاق وضعیت داریم که وضعیت پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی را مانیتورینگ میکنیم و میتوانید وضعیت استان به استان و منطقه به منطقه را در این اطلس ملاحظه کنید و میانگین پیشرفت پروژهها را ببینید.
نهضت عدالت آموزشی فقط مدرسهسازی نیست
وی با بیان اینکه جریان نهضت توسعه عدالت آموزشی مورد تأکید رئیس جمهور پزشکیان در پنج بعد در حال دنبال شدن است، توضیح داد: وقتی از «نهضت توسعه عدالت آموزشی» صحبت میکنیم همه تصور میکنند ما فقط مدرسه میسازیم، در حالی که اینطور نیست. نهضت توسعه عدالت آموزشی پنج بعد دارد که یک بعد آن مدرسهسازی است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بعد نخست نهضت عدالت آموزشی یعنی در حوزه مدرسهسازی ۸ هزار پروژه را در برشهای شش محوری اعم از مدارس کانکسی، سنگی، نیمه تمام، تخریب بازسازی، سرانه کمتر و رسیدن به استاندارد مطلوب را طرحریزی کردیم، توضیح داد: ۸ هزار پروژه در استانها با برش منطقهای استخراج کردیم. اطلس نقطه به نقطه کشور را داریم و آن را رصد میکنیم.
کاظمی درباره تامین اعتبارات نهضت توسعه عدالت آموزشی نیز بیان کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی از چند کانال پشتیبانی شد. نخست خیرینی بودند که ۲۵ همت کمک کردند و بزرگترین پشتوانه ما بودند. دوم نهضت مردمی بود. ما برای هر پروژهای یک هیات امنا تشکیل دادیم و این هیات امنا خود بسیج شدند؛ کمکها را از مردم جمع کردند، کارگری کردند و هر کدام یک اقدام انجام دادند.
وی با یادآوری ساخت مدرسه توسط شخص رئیس جمهور ادامه داد: یک مورد آن خوزستان بود که با آقای رئیس جمهور رفتیم و خشت اول ساخت مدرسه قرار گرفت. در خراسان شمالی به روستایی رفتیم خود مردم اقدامات را انجام میدادند. دهیار آن روستا یک خانم بود. آنجا دو کلاس کم داشتند، این خانم مردم را جمع کرده بود و با کمکهای خرد، کارها را انجام داده بودند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی پویشهای ملی نظیر «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» برای جمعآوری کمکهای مدرسه و مدرسهسازی، توضیح داد: در داستان مدرسه میناب هم با پویش «فرشتگان میناب» عدد بسیار بالایی جمع شد، طبق آخرین آماری که گرفتم بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان با کمکهای خرد جمع شد.
کاظمی افزود: در کنار این امر عتبه حسینی برای ساخت آنجا اعلام آمادگی کردند و کلنگ آن را زدند. خدمت حضرت حضرت آیت الله مروی در آستان قدس نیز رسیدم. ایشان گفتند ما هشت مدرسه شجره طیبه رضویه به نام امام هشتم و به نام مدرسه شجره طیبه میناب در هر کجا که بگویید میسازیم. همینطور یادمان شهدای میناب را خواهند ساخت.
وی درباره ساخت مدرسه از حیطه مسئولیتهای اجتماعی اظهار کرد: بخشهای مختلف پای کار آمدند. با یک شرکت خصوصی ۱.۵ هزارمیلیاردتومان تفاهم امضا کردیم. تمام بنگاههای اقتصادی وسط میدان آمدند تا مدرسه بسازند، همه هم کمک کردند. این یک ضلع و یک چشمه از توسعه عدالت آموزشی بود.
هوشمندسازی تجهیزات، ضلع دیگر نهضت توسعه عدالت آموزشی است
وزیر آموزش و پرورش هوشمندسازی تجهیزات را ضلع دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی عنوان و تصریح کرد: بعد از حدود شش ماه مطالعه، استانداردهای روز دنیا را برای هوشمندسازی کلاس درس آماده کردیم. بعد هم بنگاههای اقتصادی ورود کردند، سفارش دادند که تجهیزات از کشور چین تولید، وارد و نصب شوند. اینها مبتنی بر هوش مصنوعی و تلویزیونهای مجهز لمسی خوب و چند کاره است که به صورت آزمایشی در هشت مدرسه در سطح کشور نصب کردیم.
توانمندسازی معلمان و توسعه فضاهای آموزشی
کاظمی با بیان اینکه ضلع سوم عدالت آموزشی، توانمندسازی و آموزش معلمان و ضلع چهارم توسعه فضاهای ورزشی و کیفیت بخشی به آنها است، عنوان کرد: ما در یک گام سه هزار فضای ورزشی جدید ایجاد کردیم، زمینهای مختلف بازی، سالن ورزشی و استخرهای ورزشی در مدارس ساختیم.
وی درباره ضلع پنجم نهضت توسعه عدالت آموزشی که مبتنی بر فعالیتهای پرورشی و فرهنگی است نیز توضیح داد: برای این ضلع نیز برنامهریزی کردیم تا با استفاده از فعالیتهای پرورشی و فرهنگی با رویکرد توسعه عدالت بتوانیم خدمات متناسب و شایسته به تمام بچههای کشور ارائه دهیم. این ابعاد نهضت توسعه عدالت آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: درحالی رسانهها فقط به ساخت مدرسه به عنوان نهضت توسعه عدالت آموزشی میپردازند که اضلاع دیگر از ساخت مدرسه مهمتر است چراکه این اضلاع میتوانند عدالت را توسعه دهند.
کاظمی همچنین با حضور در اتاق رصد لحظهای وضعیت عدالت آموزشی توسط اطلس نهضت عدالت آموزشی واقع در وزارت آموزش و پرورش، از نزدیک وضعیت پیشرفت نهضت توسعه عدالت آموزشی را نمایش داد و گفت: طبق آخرین آمار حدود ۱۷۰۰ مدرسه کانکسی و حدود هزار مدرسه سنگی داشتیم که در حال حاضر اکثر این مدارس جمع آوری شده و میتوان گفت کار جمع آوری مدارس سنگی و کانکسی به اتمام رسیده است.