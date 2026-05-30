به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تصادف پژو روآ و پیکان در کیلومتر ۱۷ محور شاهرود به آزادشهر ۳ مصدوم ، تصادف تریلی اسکانیا و تریلی ولوو در کیلومتر ۲ محور گرمسار به ایوانکی یک مصدوم ، واژگونی بی وای دی در کیلومتر ۱۴۷ محور سبزوار به میامی ۲ مصدوم ، برخورد با تپه ال نود در کیلومتر ۲۶ محور دامغان به کیاسر ۳ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۲۹ محور دامغان به شاهرود یک مصدوم ، تصادف پیکان وانت و پراید در کیلومتر ۱۳ محور شاهرود به آزادشهر فرعی روستای گنده پلی ۴ مصدوم ، تصادف اتوبوس و سمند در کیلومتر ۴۳ محور دامغان به دیباج ۲ مصدوم ، انحراف از جاده پژو پارس در کیلومتر ۴۰ محور دامغان به فولاد محله ۲ مصدوم ، تصادف اتوبوس و کوییک در کیلومتر ۱۳۰ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم بر جای گذاشت .