

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هوا شناسی پیش بینی کرد امروز شنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، شمال کردستان، ارتفاعات، قزوین، البرز و تهران افزایش ابر رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

برای نوار شمالی استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

همچنین در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، جنوب و جنوب شرق در برخی مناطق مرکزی و نوار شرقی کشور وزش باد شدید در برخی مناطق همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.