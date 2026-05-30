به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت: بر اساس گزارش همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر شکار غیر مجاز توسط اشخاصی با هویت معلوم در منطقه آهنگران، بلافاصله با اخذ مجوز قانونی از مراجع قضایی شهرستان و همراهی و همکاری ماموران پاسگاه انتظامی آهنگران در بازرسی از منزل احدی از متخلفان مقادیری گوشت متعلق به شکار یک رأس قوچ وحشی و ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی وگلوله زنی ۲۷۰ کشف و ضبط شد. جوان افزود: همچنین با هماهنگی مراجع قضایی در کنترل و بررسی گوشی همراه فرد متخلف عکس قوچ شکار شده نیز رؤیت شد.

وی گفت:پرونده افراد متخلف دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.