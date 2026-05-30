به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی بانوان آسیا مرکزی که از اول خرداد با حضور هشت تیم در شهر کاتماندو پایتخت نپال آغاز شده بود، با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید و تیم‌های قزاقستان، هند و نپال نیز مقام‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

رده‌بندی نهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

۱- ایران

۲- قزاقستان

۳- هند

۴- نپال

۵- قرقیزستان

۶- سری‌لانکا

۷- مالدیو

۸- بنگلادش

ملی‌پوشان والیبال بانوان ایران که قبل از آغاز این رقابت‌ها در رتبه چهل و هفتم قرار داشتند، با کسب پنج پیروزی متوالی برابر بنگلادش، سریلانکا، قزاقستان، نپال و قزاقستان در این رقابت‌ها با ۹۶.۴۳ امتیاز، در رده بندی جهانی ۶ پله صعود کردند و در جایگاه چهل و یکم ایستادند.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات بودند.

کمیته فنی این مسابقات تیم رویایی قهرمانی زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ را به قرار زیر انتخاب کرد که فاطمه خلیلی از تیم ملی والیبال زنان ایران برای دومین بار به عنوان ارزشمندترین بازیکن این مسابقات معرفی شد:

بهترین مدافع میانی: شیلپا سیندو از هند و جولیا فومنکو از قزاقستان

بهترین دریافت کننده قدرتی: فاطمه خلیلی از ایران و کریستینا بلووا از قزاقستان

بهترین قطر پاسور: الهه پورصالح از ایران

بهترین پاسور: شبنم علیخانی از ایران

بهترین لیبرو: ساتی داس از هند

ارزشمندترین بازیکن: فاطمه خلیلی