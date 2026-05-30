به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان گفت: با تشکیل پرونده‌های مشاغل خانگی به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال، زمینه اشتغال برای ۵۰۰ نفر در قالب طرح‌های خوداشتغالی و پشتیبان فراهم شده است.

تقی خاکیانی، حمایت از مشاغل خانگی را از اولویت‌های اصلی این نهاد برشمرد و افزود: دریک سال گذشته با پیگیری پرونده‌های مربوط به مشاغل خانگی و پرداخت تسهیلات، بخش قابل توجهی از نیاز‌های مالی متقاضیان این حوزه تأمین شده و این روند در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت ادامه دارد.

وی، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست را در اولویت دریافت این تسهیلات بیان کرد و گفت: توسعه مشاغل خانگی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی بانوان، ایجاد درآمد پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان همچنین بر نقش دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در حمایت از این حوزه تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها ملزم هستند برای ایجاد فضای امن، آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار برای بانوان وارد میدان شوند.

خاکیانی در ادامه، فرهنگسرای غدیر شهرداری فولادشهر را نمونه‌ای موفق از همکاری هدفمند در زمینه مهارت‌آموزی دانست و تاکید کرد: این مجموعه با فراهم کردن بستر آموزش و ایجاد غرفه‌های صنایع دستی، خیاطی، سبدبافی، چرم، خط و مشاغل بومی و محلی، زمینه مناسبی برای توانمندسازی بانوان و توسعه مشاغل خانگی در این شهر فراهم کرده است.