به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی با تاکید بر آمادگی مضاعف محیط‌بانان، همیاران و آتش‌بانان مستقر در مناطق حفاظت شده، از همه کوهنوردان، گردشگران و مسافران خواست تا با توجه به شرایط بحرانی پیش‌رو، از افروختن هرگونه آتش در پارک‌های جنگلی، تفرجگاه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی استان به طور جد خودداری کنند.

روح الله لایق افزود: با توجه به گرمای شدید و خشکی پوشش گیاهی، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به حریق‌های گسترده و جبران‌ناپذیر در جنگل‌ها و مراتع استان شود.

وی در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا وقوع آتش‌سوزی، مراتب را بلافاصله به نزدیک‌ترین محیط‌بانی گزارش داده و یا با سامانه ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند تا با حضور به موقع نیرو‌های امدادی، از وقوع فاجعه محیط زیستی پیشگیری به عمل آید.