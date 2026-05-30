

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان کرواسی از ۱۰ تا ۱۶ خردادماه به میزبانی اصفهان برگزار خواهد کرد.

با نظر کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی، ۱۶ بازیکن برای حضور در این اردو فراخوانده شده‌اند:

متین گلدان، امیرعباس زارعی، علی حیدریان، آراد حسینی، امین کاظمی، محمدمهدی حیدریان‌پور، علی پیرزاده اهوازی، علی شیرانی دستجردی، وحید عرب‌زاده، پارسا دهقانی، علیرضا علیپور، حسین حیدریان، پویا محسنی، مسلم علی‌زلفی، طا‌ها وطن‌فدا، مبین عزیزی





تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در گروه A با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا همگروه است.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران از ۲ تا ۷ تیرماه در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۶ به میزبانی زاگرب کرواسی به میدان خواهد رفت.