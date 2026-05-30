به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی با گرم شدن هوا، فصل برداشت زيره از مزارع سنخواست آغاز شده است.

کشاورزان منطقه پس از ماه ها انتظار و مراقبت از گياه زيره، اکنون در مرحله حساس چيدن دانه ها قرار دارند.

زیره سبز که به طلای سبز معروف است، از گیاهان کم‌ آب‌ طلب و سازگار با آب و هوای گرم و خشک شرق ایران است و دوره رشد کوتاه‌ تری دارد.

زیره علاوه بر عطر و طعم ویژه در غذاها، دارای خواص درمانی فراوانی نیز است و در طب سنتی برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش نفخ، تقویت نظام ایمنی بدن و کمک به هضم غذا استفاده می شود.