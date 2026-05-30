

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تنیس روی‌میز دانشگاه آزاد اسلامی با پیروزی در فینال لیگ برتر موفق شد عنوان قهرمانی بیست و نهمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز بانوان کشور را از آن خود کرد.

دیدار فینال این رقابت در هر دو مرحله رفت و برگشت با نتیجه ۳ بر ۲ به پایان رسید تا تیم دانشگاه آزاد اسلامی در مجموع با نتیجه ۶ بر ۴ عنوان قهرمانی را کسب کند

در پایان بیست و نهمین دوره لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ترکیب ندا شهسواری، کیمیا رستمی، الینا رحیمی، فاطمه یاری، غزاله ملاطلب، نادیا عابد، فاطمه بابایی و آناهید افشار و با هدایت زهرابیگم میربابایی به عنوان سرمربی و مربیگری زهرا نیاقی‌ها، بالاتر از سایر رقبا جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم شهید آیت‌الله رئیسی با شکست مقابل دانشگاه آزاد نایب قهرمان شد تا در نخستین حضور خود در لیگ برتر بانوان عنوان نایب قهرمانی را تجربه کند.

تیم‌های نفت تهرانسر و دانشگاه تهران به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

حضور دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع تیم‌های برتر لیگ برتر بانوان، نشان‌دهنده نقش مؤثر و رو به رشد مجموعه‌های دانشگاهی در توسعه ورزش قهرمانی و تنیس روی میز بانوان کشور است.

سرداوری فینال مسابقات لیگ برتر بانوان نیز بر عهده منیجه ابری و پوران رحیمی بود.