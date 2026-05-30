در نود و یکمین روز جنگ، پاسداران حافظه تاریخی ملت ایران در رسانهها تلاش میکنند در روزهای سکوت میدان، فریبکاری و بدعهدی دشمن را با بیش از ۲۰ سال مذاکره، یادآوری کنند، بهخصوص به کسانی که مسئول حفظ سرمایههای انسانی بیبدیل انقلاب اسلامی هستند؛ دشمن، امروز در کمین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب نود و یکمین روز جنگ، سیاهبازیهای دشمن در آبهای تنگه هرمز ادامه پیدا کرد. شواهد، حاکی از این است که دشمن در سیاهی شب با ریزپرندهها و درشتپرندههای خود آمده بود تا توان و اراده نیروهای مسلح ما برای تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را یک بار دیگر امتحان کند.
دشمن، البته چند شبی است که تلاش کرده تا یک معبر در تنگه هرمز باز کند، بلکه بتواند امتیازی به دست آورد تا هم آنها را در میز مذاکره بفروشد و هم دهان منتقدان خود را ببندد. دشمن هنوز یقین پیدا نکرده که ایران، نجابت مقتدرانه را جایگزین نجابت خشک و خالی کرده است و دیگر اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز، آبراههای برای تهدید امنیت ملی و منافع ملت ایران باشد.
با وجود اینکه با رفتارهای چند ماه اخیر ترامپ، کمتر کسی برای حقوق بینالملل، تره خرد میکند، اما همچنان هستند کسانی در اندیشکدههای جهان که از منظر حقوق بینالملل، اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز را تبیین میکنند.
تیم اندرسون، استاد اقتصاد سیاسی اهل استرالیا نوشت: تنگه هرمز، آنقدر باریک است که در میانه آبهای سرزمینی ایران و عمان، جایی برای آبهای بینالمللی که ترامپ از آن حرف میزند، وجود ندارد.
بله، فهم نظم جدید، یعنی نظم ایرانی تنگه هرمز، موضوع پیچیدهای نیست؛ مشکل، نبود اراده فهم در طرف مقابل است.
به همین علت، آقای قالیباف در فضای مجازی درباره نسبت موشک و مذاکره، نوشت: ما امتیازها را نه با گفتگو که با موشکها میگیریم و در مذاکره، فقط آن را تفهیم میکنیم.
پافشاری کم سابقه ایران برای تفهیم حقوق خود به دشمن، از جمله گرفتن خسارت جنگ، موجب تعجب رسانههای آمریکایی شده است؛ نیویورک تایمز نوشت: یکی از تعجببرانگیزترین بخشهای پیشنویس توافق پایان جنگ، ۳۰۰ میلیارد دلاری است که ایران، آن را برای تأمین خسارتهای جنگ مطالبه کرده، اما طرف آمریکایی در حال تلاش برای تغییر نام این ۳۰۰ میلیارد دلار از غرامت به یک کلمه آبرومندانه دیگر است تا روی حقیقت شکست خود در جنگ با ایران، خاک بریزد.
این موضوع، موجب شده است که فارین پالیسی بنویسد: جنگ با ایران، آشکارا یک اشتباه بود و ترامپ باید اعتراف کند که اشتباه کرد.
اشتباهی که موجب شده است به نوشته اکونومیست، تنها ۳۴ درصد از آمریکاییها عملکرد ترامپ را تأیید کنند و ۵۹ درصد آنها با عملکرد ترامپ، مخالف هستند و همین نامحبوبترین رئیس جمهور آمریکا مشتاقانه به دنبال خروج از باتلاقی است که خودش ایجاد کرده و حالا مشغول توییتبازی است تا آرزوهای خود را به عنوان متن توافق با ایران جا بزند، در حالیکه خود او هم میداند تا وقتی پولهای مسدودشده ما آزاد نشود، پایان جنگ در همه جبههها بهویژه در لبنان اعلام نشود و تحریمهای نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و تراکنش بانکی ما برداشته نشود، توافقی در کار نخواهد بود.
با وجود این، تلاشهای دشمن در جنگ تابآوری با تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا علیه فروش نفت ایران، ادامه دارد.
تلاشهای دولت برای مقابله با این جنگ هم با قدرت ادامه دارد و رئیس جمهور در جمع اعضای اقتصادی دولت تأکید کرد: استفاده کامل از همه ظرفیت بندرهای شمالی و کشورهای همسایه برای واردات و صادرات کالاهای لازم، باید سریعتر اجرایی شود.
در نود و یکمین روز جنگ، پاسداران حافظه تاریخی ملت ایران در رسانهها تلاش میکنند در روزهای سکوت میدان، فریبکاری و بدعهدی دشمن را با بیش از ۲۰ سال مذاکره، یادآوری کنند؛ بهخصوص به کسانی که مسئول حفظ سرمایههای انسانی بیبدیل انقلاب اسلامی هستند. آقایان بدانید که میدانید، دشمن، همین امروز در کمین است، مانند روز ۸ اسفند.