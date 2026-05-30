ارتش رژیم صهیونیستی با تأیید شلیک موشک از لبنان به سوی شمال سرزمین‌های اشغالی، مدعی رهگیری آن شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این موشک‌ها به سوی کریات شمونه شلیک شده است.

ساعاتی پیش نیز اعلام شد که ۳ فروند موشک از خاک لبنان به سوی مواضع و نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک «یحمر الشقیف» واقع در جنوب لبنان شلیک شده است.

هم‌زمان با این حمله، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد و شناسایی یک فروند پهپاد نفوذی در آسمان منطقه «زرعین» واقع در بخش غربی مرز با لبنان، آژیر خطر در این منطقه به صدا درآمده است.