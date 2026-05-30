به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المیادین، منابع رسانه‌ای و محلی در استان مأرب یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-۹ Reaper در آسمان شمال شرق این کشور ساقط شده است.

بر اساس گزارش این منابع، این پهپاد آمریکایی در حریم هوایی استان مأرب هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره عامل این حادثه و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.

این چندمین پهپاد گران قیمت آمریکایی است که در ماه‌های گذشته توسط نیرو‌های یمنی سرنگون می‌شود.