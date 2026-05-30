در اقدامی کمسابقه میان واشنگتن و هاوانا، «فرانسیس دانووان» رئیس «فرماندهی جنوبی» ارتش آمریکا در خلیج گوانتانامو با مقامهای ارشد نظامی کوبا دیدار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ژنرال فرانسیس دونوان، فرمانده ستاد جنوبی ارتش آمریکا، در دیداری کمسابقه با مقامهای ارشد نظامی کوبا در حاشیه پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو دیدار کرد.
به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، دونوان در این نشست کوتاه درباره مسائل مربوط به امنیت عملیاتی با هیئت کوبایی گفتوگو کرده است.
بر اساس این گزارش، هیئت کوبایی به ریاست ژنرال روبرتو لگرا سوتولونگو، معاون اول وزیر نیروهای مسلح و رئیس ستاد کل ارتش کوبا در این دیدار حضور داشته است. رویترز جزئیات بیشتری درباره محتوای مذاکرات یا نتایج احتمالی این دیدار منتشر نکرده است.
پیشتر «جان راتکلیف» مدیر آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) نیز به هاوانا سفر و با مقامهای کوبایی دیدار کرده بود.
این دیدارها در حالی انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فشارها بر کوبا را افزایش داده و احتمال حمله نظامی به این کشور را مطرح کرده است. کوبا تاکید کرده است که در مقابل تهاجم نظامی آمریکا از خود دفاع خواهد کرد.
آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا، محاصره و تحریمهای شدید اقتصادی علیه این جزیره را حفظ کرده است؛ تحریمهایی که بیش از ۶ دهه ادامه داشته است.
ترامپ اخیرا به بهانه نگرانیها در مورد تهدیدات علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا، فرمان اجرایی اعمال تحریمهای جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با کوبا را امضا کرد.
همچنین در تازهترین موج فشار بر هاوانا، بر اساس کیفرخواستی که در یک دادگاه فدرال در میامی ایالت فلوریدا ارائه شده، رائول کاسترو رهبر سابق کوبا به یک فقره تلاش برای کشتن اتباع آمریکایی، چهار فقره قتل و ۲ فقره تخریب هواپیما در دهه ۱۹۹۰ متهم شده است.