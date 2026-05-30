رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که جنگ در خاورمیانه عرضه جهانی انرژی و اقتصاد‌های آسیب‌پذیر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رؤسای این نهاد‌ها جمعه شب در بیانیه مشترکی اعلام کردند: جنگ در خاورمیانه تأثیرات قابل توجه و بسیار نامتقارنی بر منابع انرژی، امنیت غذایی و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور‌ها و مناطق دارد.

این بیانیه افزود: در حالی که اقتصاد جهانی همچنان انعطاف‌پذیری خود را نشان می‌دهد، اثرات این درگیری به طور نامتناسبی از طریق افزایش قیمت سوخت و کود، افزایش عدم قطعیت و خطرات برای مشاغل و معیشت، آسیب‌پذیرترین کشور‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با ورود بسیاری از کشور‌ها به فصل کاشت، افزایش قیمت کود مشخصا یکی از عوامل نگرانی است.

در این بیانیه آمده است: به دلیل کاهش عمده عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، موجودی نفت جهانی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است. اگر جریان کشتیرانی به حالت عادی بازنگردد، ادامه کاهش سریع موجودی نفت جهانی پیش از اوج تقاضای نفت در تابستان در نیمکره شمالی، خطرات فزاینده‌ای را برای امنیت سوخت، شرایط بازار و انعطاف‌پذیری اقتصادی گسترده‌تر ایجاد خواهد کرد.

رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه برای بررسی راه‌های مقابله با تأثیر جنگ خاورمیانه بر اقتصاد جهانی تشکیل جلسه دادند.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب اختلال در تجارت جهانی، تزلزل در بازار‌های مالی و نگرانی‌های گسترده در مورد عرضه جهانی انرژی به ویژه از طریق تنگه هرمز شده است.