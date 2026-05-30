وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه به وقت محلی تحریمهای جدیدی را علیه ایران با ادعای مقابله با تروریسم علیه هشت فرد و پنج نهاد (۱۳ فرد و نهاد) اعمال کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دولت آمریکا در ادامه سیاست همزمان «دیپلماسی و فشار حداکثری» وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال بسته جدیدی از تحریمهای ضدایرانی خبر داد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا، این تحریمها در چارچوب مقررات موسوم به «مقابله با تروریسم» اعمال شده و هشت فرد و پنج نهاد مرتبط با ایران را هدف قرار داده است.
این اقدام تازه، بخشی از رویکرد دوگانه دولت آمریکا در قبال ایران محسوب میشود؛ رویکردی که از یک سو بر ادامه مذاکرات و رایزنیهای سیاسی تأکید دارد و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و تحریمی علیه تهران را حفظ میکند.
این تحریمها در شرایطی اعمال شده است که طی هفتههای اخیر، مقامهای آمریکایی بارها از ضرورت دستیابی به توافق و استفاده از راهکارهای دیپلماتیک سخن گفتهاند، اما همزمان تأکید کردهاند که ابزار فشار و تحریم همچنان بخشی از سیاست واشنگتن در قبال ایران خواهد بود.
دولت آمریکا که با تجاوزات به جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، درصدد است تا با اعمال تحریم و فشار اقتصادی بر ملت ایران بتواند از باتلاق جنگ خارج شود و خود را پیروز میدان جلوه دهد.
در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریمهای جدیدی را علیه شبکهای منتسب به ایران اعمال کرده است که به ادعای واشنگتن، شرکتهای آمریکایی را هدف قرار داده و در تلاش برای دستیابی به فناوریهای حساس مورد نیاز وزارت دفاع ایران بوده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این شبکه در قالب فعالیتهای تجاری و مالی، برای تأمین تجهیزات و فناوریهای پیشرفته مورد استفاده بخشهای دفاعی ایران فعالیت میکرده است.