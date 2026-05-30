وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب این کشور، ۱۱ نفر شهید و هشت نفر نیز زخمی شدند.

شهید و زخمی شدن ۱۹ تن دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

شهید و زخمی شدن ۱۹ تن دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، رژیم صهیونیستی شهرک‌های معروب، العباسیه و طیر دبا در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک‌های قلاویه و تولین را در ۲ نوبت بمباران کرد.

همچنین شهرک حاروف در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان نیز هدف حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ساعاتی پیش نیز خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) اعلام کرد که ۱۴ تن از جمله چند کودک در پی تجاوز و حمله ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

این رسانه افزود که در میان شهدای حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به حومه شهرک «عدلون» واقع در شهرستان صیدا در جنوب لبنان، هشت تن از اتباع سوریه دیده می‌شود.

وزارت بهداشت لبنان نیز ساعاتی پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تا ۲۹ می (۸ خرداد ماه) سه هزار و ۳۵۵ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۰ هزار و ۹۵ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.