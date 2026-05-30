رئیس شورای تقریب مذاهب در هندوستان گفت: خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، اختلافها را کمرنگ و جریانها و قشرهای مختلف در هند را دور یک نقطه مشترک، جمع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سید صادق حسینی، رئیس شورای تقریب مذاهب در هندوستان، در نشستی که در دفتر نماینده ولیفقیه در هندوستان، در شهر مقدس قم برگزار شد، به شرح فضای معنوی و اجتماعی هند، پس از شهادت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پرداخت و با تأکید بر ابعاد بینظیر این سوگواری ملی، اظهار داشت: آنچه در پی شهادت رهبر شهید انقلاب، در هندوستان روی داد، صحنههایی بود که تاریخ این کشور، هرگز مشابه آن را به یاد ندارد.
رئیس شورای تقریب مذاهب در هندوستان با توجه به تغییر ناگهانی جو اجتماعی، گفت: تا همین چند ماه پیش در برخی منطقههای هند، برای نصب تصویرهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، محدودیتهایی ایجاد میشد، اما پس از اعلام خبر شهادت، ورق برگشت. در هر کوچه و خیابان، تصویر ایشان بر دستان مردم قرار گرفت و حتی از دورافتادهترین روستاها، مردم برای حضور در آیینهای یادبود به مرکز شهرها سرازیر شدند. به جرأت میتوان گفت که هیچ شهر یا روستایی نمانده که در آن، مجلسی برای بزرگداشت ایشان برگزار نشده باشد.
حجتالاسلام والمسلمین سید صادق حسینی با تجلیل از مجاهدتهای هر شب و روز حجتالاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیمالهی، نماینده ولی فقیه در هندوستان، تصریح کرد: ایشان با سفرهای پی در پی به منطقههای مختلف، در همه نشستهای تعزیت، حضور یافتند و پیام وحدت و همدلی را به گوش مردم رساندند. ایشان، همچنین از همه قومها و دینهای هندی که با روحیه والای انسانی در این غم شریک شدند، صمیمانه قدردانی کردند.
گفتنی است، شخصیتهای طراز اول اهل سنت هند، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را ضایعهای برای کل امت اسلام دانستهاند و سید سعادتالله حسینی، امیر جماعت اسلامی هند و مسئولان جمعیت عالمان هند با حضور در خانه فرهنگ ایران در دهلی، تسلیت خود را ابلاغ کردهاند.
در این نشست، همچنین از نقش مثبت طلبههای هندی در رسانهها برای تبیین «پیام حق» و روشنگری در این دوران سرنوشتساز، قدردانی شد.