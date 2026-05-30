نتایج یک نظرسنجی جدید که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که بشتر شهروندان اروپایی آمریکا را غیرقابل اعتماد می‌دانند و از افزایش استقلال سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.

بیشتر اروپایی‌ها، به آمریکا اعتماد ندارند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نظرسنجی «یوپینیونز» حاکی است که ۷۳ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا معتقدند اکنون زمان آن است که این اتحادیه در مسائل جهانی «مسیر خود» را در پیش بگیرد.

این رقم در نظرسنجی‌های پیشین ۶۳ درصد بود. این تغییر بیانگر کاهش اعتماد به آمریکاست.

طبق نظرسنجی قبلی یوپینیونز که پاییز ۲۰۲۴ انجام شد، ۵۱ درصد شهروندان اتحادیه اروپا، آمریکا را مهمترین متحد اتحادیه می‌دانستند، اما در نظرسنجی جدید این میزان به ۳۱ درصد کاهش یافته است.

بیشتر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی آمریکا را غیرقابل اعتماد توصیف کردند. بخش زیادی از نگرانی‌ها در مورد غیرقابل اعتماد بودن آمریکا در میان شهروندان اروپای غربی به ویژه بلژیکی‌ها دیده می‌شود.

فقط ۲۳ درصد از مردم بلژیک آمریکا را متحد اصلی اتحادیه اروپا می‌دانند و دوسوم از مردم این کشور گفتند که اعتمادی به آمریکا ندارند.

در مجموع ۸۰ درصد بلژیکی‌ها از کاهش همکاری با آمریکا حمایت می‌کنند که بالاتر از میانگین ۷۳ درصدی در میان شهروندان اتحادیه اروپاست.

در گزارشی که از نظرسنجی یوپینیونز منتشر شده، آمده است: ریاست جمهوری دونالد ترامپ زخم عمیق بر روابط دو سوی اقیانوس اطلس ایجاد کرده است. تفرقه‌افکنی رئیس جمهور آمریکا و تنش‌های فزاینده ژئوپولیتیک، افکار عمومی اروپا را به سمت اتخاذ یک موضع مستقل‌تر سوق داده است.