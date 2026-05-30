نماینده ولی فقیه در هند گفت: پیروان همه ادیان در هند، رهبر شهید انقلاب اسلامی را صدای انسانیت میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی برگزاری موکب «شیعیان هند» در شهر مقدس قم با هدف ابراز همبستگی با مردم ایران اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیمالهی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در هند، با حضور در این موکب و گفتوگو با برگزارکنندگان و شرکتکنندگان، درباره بازتاب گسترده خبر شهادت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای در هند، سخن گفت.
حجتالاسلام والمسلمین حکیمالهی گفت: خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، نه تنها مردم هند، بلکه بسیاری از ملتها در سراسر جهان را اندوهگین کرد و در میان پیروان دین و مذاهب مختلف، موجی از ناراحتی، اشک و سوگ بهوجود آورد.
او اظهار داشت: این شهادت از همان ساعت نخست، فضای عمومی هند را تحت تأثیر قرار داد و به سرعت به یک غم فراگیر تبدیل شد.
نماینده ولی فقیه در هند با توجه به فضای اجتماعی هند، پس از انتشار این خبر، گفت: وقتی خبر به هند رسید، در شهرهای بسیاری بهویژه دهلی، مردم به خیابانها آمدند و با حضور میدانی، اندوه و همدردی خود را آشکارا ابراز کردند.
او ادامه داد: در روزهای عزاداری، گروههای مختلف مردم از شهرهای گوناگون بهصورت پی در پی به دهلی آمدند و با حضور در دفتر نمایندگی، پیامهای تسلیت و همدلی خود را اعلام کردند؛ از جمله شیعیان، اهل سنت، هندوان، مسیحیان و پیروان دیگر ادیان.
حجتالاسلام والمسلمین حکیمالهی با توجه به حجم بالای مراجعه و تجمعها، اظهار داشت: آن روزها در دهلی، هر روز برای حدود ۱۷۰۰ تن، غذا تدارک دیده شد و از صبح تا شب، مجلسهای سوگواری، نشستهای تعزیت و برنامههای سخنرانی بهصورت پیوسته، برقرار بود.
نماینده ولی فقیه در هند، گفت: در همان چند روز، بیش از ۲۰۰ سخنرانی داشتم و برخی از همکاران دفتر نیز تا ۷۲ ساعت، بدون استراحت در حال خدمترسانی و ساماندهی کارها بودند.
او با توجه به گستره آیین عزاداری در شهرهای مختلف، از برگزاری تجمعهای بزرگ یاد کرد و گفت: در یکی از شهرها، ۷۰ هزار تن در آیین سوگواری شرکت کردند که بخش مهمی از آنان را غیر شیعیان تشکیل میدادند. همچنین در برخی شهرهای دیگر، تجمعهایی با حضور ۳۰ تا ۵۰ هزار تن برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حکیمالهی تأکید کرد: این اندوه، محدود به جامعه شیعه نبود، بلکه پیروان دین و مذاهب دیگر نیز بهصورت جدی در غم شهادت، شریک شدند و بسیاری از آنان بهطور علنی، اشک ریختند و پیام تسلیت دادند.
نماینده ولی فقیه در هند برای نشان دادن عمق این همدلی، نقل کرد که یکی از شهروندان هندو گفته است: ما امروز صدای انسانیت را از دست دادیم؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی، صدای انسانیت بودند.
حجتالاسلام والمسلمین حکیم الهی، این واکنش گسترده را نشانهای روشن از روحیه مردم هند دانست و گفت: این شهادت، انساندوستی، وفاداری و عظمت اخلاقی مردم هند را در سطحی وسیع آشکار کرد و نشان داد که آنان میتوانند فراتر از مرزبندیهای مذهبی، در کنار ارزشهایی مانند وفاداری، انسانیت و عدالت، بایستند.
نماینده ولی فقیه در هند از مردم این کشور که در ایران حاضرند و همچنین از برگزارکنندگان موکب شیعیان هند در شهر مقدس قم، قدردانی کرد و گفت: پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی ایران و هند که قرنها قدمت دارد، سرمایهای بزرگ است و همه ما وظیفه داریم تا برای تقویت و تحکیم بیشتر این پیوندها تلاش کنیم.