به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسحاق دار پس از دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در واشنگتن، در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره پیوستن اسلام‌آباد به طرح سازش ( پیمان ابراهیم ) گفت: پاکستان به این طرح ملحق نمی‌شود.

وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد: هیچ انعطاف‌پذیری در موضع ثابت پاکستان در حمایت از آزادی فلسطین وجود ندارد.

اسحاق دار افزود: تا زمانی که یک کشور مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته نشود، هیچ انعطاف‌پذیری در موضع پاکستان در مورد این موضوع وجود نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه پاکستان گفت: شایعات زیادی درباره پیمان ابراهیم وجود دارد، بگذارید روشن کنم که موضع پاکستان در این مورد بسیار واضح و ثابت است. تا زمانی که سرزمین فلسطین مطابق مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف به رسمیت شناخته نشود، هیچ انعطاف‌پذیری در موضع ما وجود نخواهد داشت.

سال گذشته، پس از آنکه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه، اظهار داشت که کشور‌های دیگری که قبلاً «در نظر گرفته نشده بودند» در حال آماده شدن برای پیوستن به این توافق‌نامه‌ها هستند، پاکستان دوباره احتمال به رسمیت شناختن اسرائیل را قویا رد کرد.

اسحاق دار، در آن زمان اعلام کرد: امضای توافق‌نامه‌هایی همچون پیمان ابراهیم به معنای کنار گذاشتن مطالبه دیرینه پاکستان برای تشکیل یک کشور فلسطینی به پایتختی قدس شریف، بر اساس مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ خواهد بود.

وزیر خارجه پاکستان گفته بود: بگذارید برای همه روشن شود که سیاست هفت دهه‌ای اسلام‌آباد در حمایت از فلسطین بدون تغییر باقی می‌ماند.