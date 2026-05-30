اندیشمند برجسته اهل سنت پاکستان گفت: مجاهدت‌های شهید رئیسی در صیانت از آرمان فلسطین و مقابله با استکبار جهانی، الگویی ماندگار برای رهبران جهان اسلام است.

شهید رئیسی در برابر استکبار، صدای حق و حقیقت را بلند نگه داشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محفل «قرائت قرآن کریم» با یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای دانش‌آموز میناب در «جامعه مجددیه» حیدر آباد سند پاکستان برگزار شد.

صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر، اندیشمند برجسته اهل سنت پاکستان، گفت: شجاعت و عملکرد رئیس‌جمهور شهید، همواره در تاریخ ماندگار و به نیکی ثبت خواهد شد.

به گفته او، شهید رئیسی، افزون بر خدمت‌های برجسته در پاسداری از استقلال ملی ایران و صیانت از ارزش‌های اسلامی، در جهان اسلام نیز نقشی اثرگذار داشت؛ به‌ویژه در حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت مظلوم فلسطین.

صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر، اظهار داشت: شهید رئیسی، همواره پشتیبان نهضت آزادی فلسطین بود و در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، از حق و حقیقت دفاع می‌کرد.

اندیشمند پاکستانی با توجه به پیوند‌های عمیق میان ایران و پاکستان، تصریح کرد: دل‌های مردم دو کشور با یکدیگر می‌تپد و روابط این دو ملت برادر، بر بنیاد دین، فرهنگ، تاریخ مشترک و برادری اسلامی، ریشه‌دار و استوار است.

وی اظهار داشت: ملت شجاع و غیور ایران با اتحاد، استقامت و فداکاری‌های ماندگار خود، توطئه‌های استکبار جهانی را نقش بر آب کرده و دشمنان را ناکام ساخته است.

ابوالخیر گفت: دوستی پاکستان و ایران، فقط به همسایگی محدود نیست، بلکه پیوندی پایدار بر پایه ایمان، فرهنگ و اعتماد متقابل است؛ دو کشور، همواره برای منافع مشترک، امنیت و ثبات منطقه‌ای همکاری داشته‌اند و نمونه‌هایی از این همکاری را می‌توان در گسترش روابط تجاری، همکاری‌های مرزی و توافق‌های مربوط به صلح و ثبات منطقه، مشاهده کرد.

او ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز دو کشور با راهبردی مشترک، گام‌های مؤثرتری برای تقویت اتحاد امت اسلامی و توسعه منطقه‌ای بردارند.

همچنین، سعید هاشمی، مدیر خانه فرهنگ ایران گفت: ملت ایران با اتحاد، همبستگی و شعور بالای ملی، توطئه‌ دشمنان را ناکام گذاشت و آنان را با شکست عبرت‌آموز روبرو کرد.

او تصریح کرد: مردم ایران در سخت‌ترین دوران، دوشادوش رهبر خود ایستاده‌اند و همین پایداری، دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

هاشمی، همچنین گفت: ایران همواره در کنار ملت‌های مظلوم می‌ایستد و برای تحقق صلح، برادری و عدالت در سطح جهانی تلاش می‌کند.

مدیر خانه فرهنگ ایران از امت اسلامی خواست تا اختلاف‌های داخلی را کنار بگذارند و اتحاد را تقویت کنند تا نقشه‌های استکباری، خنثی و بی‌اثر شود.