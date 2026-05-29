بر اساس گزارش رسانه رژیم صهیونیستی مقامات نظامی و سیاسی تل آویو با گزینههای مطرحشده برای خروج از خاک لبنان در جریان مذاکرات پنتاگون مخالفت کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که هیئت اعزامی این رژیم در جریان گفتوگوهای صورتگرفته در وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، پیشنهاد ارائهشده از سوی طرف لبنانی برای عقبنشینی نیروهای صهیونیستی از خاک لبنان را به طور کامل رد کرده است.
این منبع صهیونیستی افزود که اعضای این هیئت تأکید کردهاند که ارتش اسرائیل تا زمانی که در جبهه شمال و مرزهای لبنان تهدید وجود داشته باشد، به هیچ عنوان از خاک لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
مذاکرات بیروت، واشنگتن و تل اویو در مقر وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) پس از ۹ ساعت بی نتیجه پایان یافت.
شبکه المیادین به نقل از منبع رسمی لبنانی گزارش داد هیئت نظامی مذاکرهکننده لبنان در پنتاگون به خواسته خود برای برقراری آتشبس واقعی دست نیافت.
براساس این گزارش، این هیئت بر مطالبه خود که برقراری آتشبس بود، پافشاری کرد اما با مخالفت مکرر طرف صهیونیستی روبرو شد.
المیادین افزود که همچنین هیأت صهیونیستی خروج از اراضی اشغالی لبنان را رد کرد و بر انحلال حزبالله اصرار ورزید.
پس از این مذاکرات، حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.