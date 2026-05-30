مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان با حضور در محل تجمعهای مردمی «شبهای اقتدار» اهواز به همراه معاونان خود، ضمن شنیدن مستقیم مطالبه و دغدغههای مردم، دستورهای اجرایی لازم را برای رفع مسائل مراجعان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحالله عمادی، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان در یک کار میدانی و همزمان با برگزاری تجمعهای مردمی در «شبهای اقتدار» اهواز، با برپایی میز خدمت، پاسخگوی بیواسطه پرسش شهروندان در عرصه مسائل مسکن و شهرسازی شد.
عمادی، ضمن تأکید بر ادامه پیگیری طرحهای عمرانی، حضور خادمان نظام در تجمعهای مردمی را نماد پیوند عمیق میان دولت و ملت دانست.
مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان با حضور در میان قشرهای متحد مردم، دستورهای لازم را برای سرعت در رسیدگی به مطالبه مراجعان، صادر و بر تداوم رویکرد دولت در تکریم اربابرجوع، تأکید کرد.
گفتنی است، این برنامه با تجدید بیعت مسئولان و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان با آرمانهای انقلاب اسلامی همراه بود.