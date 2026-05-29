حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس خطاب به آمریکا نوشت: تسلط بر تنگه هرمز را که در میدان و دیپلماسی به دست نیاوردید، با تحریم هم به دست نخواهید آورد.

نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: دستتان به تنگه هرمز نمی‌رسد نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: دستتان به تنگه هرمز نمی‌رسد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس در واکنش به تحریم این نهاد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ضمن محکوم کردن این اقدام نوشت: تحریم‌شدن از سوی کشوری که رئیس آن به دزدی دریایی افتخار می‌کند را نشانه‌ای از عملکرد مثبت خود می دانیم.

در این پیام خطاب به آمریکا آمده: تسلط بر تنگه هرمز را که در میدان و دیپلماسی به دست نیاوردید، با تحریم هم به دست نخواهید آورد.

نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس تاکید کرده: به رغم اقدامات تنش‌زای ایالات متحده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، این نهاد در راستای تسهیل تردد، بی‌وقفه به بررسی و ارائه مجوز عبور به شناورهای غیرمتخاصم ادامه می‌دهد و به زودی آماری از ماه اول فعالیت نهاد منتشر خواهد شد.