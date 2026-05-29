رئیس جمهور روسیه هشدار داد که مسکو همه ابزار‌های لازم به منظور نابودی هر کسی را که برای حمله به منطقه کالینینگراد تلاش کند، در اختیار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پوتین این اظهارات را در واکنش به سخنان وزیر خارجه لیتوانی بیان کرد که گفته بود ناتو باید به مسکو نشان دهد که قادر به نفوذ به کالینینگراد است.

کالینینگراد تنها منطقه روسیه است که خارج از سرزمین اصلی این کشور قرار دارد. این منطقه بین دو کشور عضو ناتو (لهستان و لیتوانی) در سواحل دریای بالتیک قرار دارد.

پوتین که در کنفرانسی خبری در آستانه پایتخت قزاقستان به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، درباره گزارش‌های اطلاعاتی روسیه مبنی بر اینکه اوکراین اپراتور‌های پهپاد را به لتونی اعزام کرده است، گفت: هر مکانی که تهدیدی علیه روسیه باشد، یک هدف مشروع تلقی می‌شود.

رئیس جمهور روسیه همچنین تاکید کرد مسکو برای ادامه مذاکرات به منظور یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه اوکراین آمادگی دارد.

پوتین درباره گزارش‌ها مبنی بر ورود یک پهپاد روسی به رومانی نیز گفت که اظهارنظر در این باره زود است و ممکن است که پهپاد اوکراینی بوده باشد.

طبق گزارش رسانه‌های رومانی، بامداد جمعه ۲۹ مه / هشتم خرداد یک فروند پهپاد ساخت روسیه که در حال انجام حمله به اهدافی در خاک اوکراین در نزدیکی مرز این کشور بود، وارد حریم هوایی رومانی شده و به یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه در شهر گالاتی در شرق رومانی برخورد کرد.

ناتو، مسکو را به رفتار خودسرانه متهم کرد و متعهد شد که «از هر وجب از خاک متحدین دفاع کند.»