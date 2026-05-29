روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مکان صدور مجوز خروج خودرو به در شماره ۳ مرکز همایش‌های بین المللی کیش تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به اجرای مصوبه‌های شورای تامین کیش، از فردا ۹ خرداد، مالک، وکیل و یا نماینده قانونی مالک خودرو می‌توانند به همراه مدارک لازم به در شماره ۳ مرکز همایش‌های بین المللی کیش مراجعه کنند.

خدمات‌دهی از ساعت ۱۲ ظهر فردا آغاز می‌شود و از روز یکشنبه، خدمات براساس ساعت اداری از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ به متقاضیان ارائه خواهد شد.

متقاضیان خروج خودرو با مطالعه کامل ضوابط (فهرست مدارک مورد نیاز، شرایط و ضوابط) و همراه مدارک به نشانی مرکز همایش‌های بین المللی کیش مراجعه کنند.

تکمیل برگه تردد خودرو مطابق با مشخصات خودرو در سند رسمی به همراه درج کامل مشخصات مالک، وکیل و یا نماینده قانونی مالک در برگ تردد، الزامی است.

نمونه برگه مدارک لازم اخذ مجوز تردد موقت خروج خودرو از کیش را از اینجا دریافت کنید.

نمونه برگه مجوز تردد را از اینجا دریافت کنید.