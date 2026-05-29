روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مکان صدور مجوز خروج خودرو به در شماره ۳ مرکز همایشهای بین المللی کیش تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به اجرای مصوبههای شورای تامین کیش، از فردا ۹ خرداد، مالک، وکیل و یا نماینده قانونی مالک خودرو میتوانند به همراه مدارک لازم به در شماره ۳ مرکز همایشهای بین المللی کیش مراجعه کنند.
خدماتدهی از ساعت ۱۲ ظهر فردا آغاز میشود و از روز یکشنبه، خدمات براساس ساعت اداری از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ به متقاضیان ارائه خواهد شد.
متقاضیان خروج خودرو با مطالعه کامل ضوابط (فهرست مدارک مورد نیاز، شرایط و ضوابط) و همراه مدارک به نشانی مرکز همایشهای بین المللی کیش مراجعه کنند.
تکمیل برگه تردد خودرو مطابق با مشخصات خودرو در سند رسمی به همراه درج کامل مشخصات مالک، وکیل و یا نماینده قانونی مالک در برگ تردد، الزامی است.
نمونه برگه های پیوست را از اینجا مشاهده و دریافت کنید:
نمونه برگه مدارک لازم اخذ مجوز تردد موقت خروج خودرو از کیش را از اینجا دریافت کنید.
نمونه برگه مجوز تردد را از اینجا دریافت کنید.