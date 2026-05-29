رسانه‌های خبری از هدف قرارگرفتن مجدد مواضع نظامی صهیونیست ها در جنوب لبنان و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در پی نفوذ پهپادهای مقاومت به شمال فلسطین اشغالی خبر می‌دهند.

حملات موشکی و پهپادی حزب الله به مواضع صهیونیست ها

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب‌الله در 24 ساعت گذشته با انجام 22 عملیات ترکیبی، ضمن هدف قرار دادن تجهیزات نظامی صهیونیست‌ها، مراکز تجمع و مواضع توپخانه‌ای آنان را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

شبکه الجزیره گزارش داد: ۳ فروند موشک از خاک لبنان به سوی مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک «یحمر الشقیف» واقع در جنوب لبنان شلیک شده است.

هم‌زمان با این حمله، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد و شناسایی یک فروند پهپاد نفوذی در آسمان منطقه «زرعین» واقع در بخش غربی مرز با لبنان، آژیر خطر در این منطقه به صدا درآمده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد تجمع نظامیان و خودرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه «هضبه العجل» و شهرک یحمر الشقیف هدف حمله موشکی قرار داده است.

حزب الله همچنین از موفقیت رزمندگان مقاومت در هدف قراردادن سه دستگاه تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک یحمرالشقیف با سه هواگرد انتحاری ابابیل خبر داد.