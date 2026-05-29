معاون توسعه مدیریت و منابع استان البرز گفت: مدیریت مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی، علاوه بر نظارت و اجرای دستورالعملها، نیازمند فرهنگسازی مستمر است و ادارات موظفاند در چارچوب ضوابط ابلاغی، نسبت به کاهش مصرف و خاموشی وسایل سرمایشی از ساعت ۱۲ اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مهدی فراهانی، با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی بخشی از نقش حاکمیتی دستگاههاست، گفت: صرفهجویی در مصرف برق باید به یک فرهنگ ملی و سازمانی تبدیل شود و همه ادارات موظفاند در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی، نسبت به مدیریت مصرف و خاموش کردن وسایل سرمایشی از ساعت ۱۲ اقدام کنند.
مهدی فراهانی با حضور در برنامه نگاه مردم، مدیریت مصرف انرژی را از جمله مسئولیتهای مهم حاکمیتی برشمرد و اظهار کرد: در این حوزه، پیش از ورود به سایر مسائل مرتبط، باید مقدمات لازم و بسترهای فرهنگی مصرف بهدرستی فراهم شود.
وی با اشاره به دستورالعملهای صادرشده برای کارمندان در برنامه زنده نگاه مردم افزود: فرهنگ مصرف در ادارات باید بهصورت مشخص تبیین و اجرا شود. نگاه به مصرف انرژی در سالهای گذشته بیشتر بر صرفهجویی استوار بوده، اما امروز با توجه به تحولات و تجربیات سایر جوامع، لازم است الگوهای دقیقتر و متناسبتری در این زمینه دنبال شود.
فراهانی به مجری سیمای البرز تصریح کرد: بسیاری از کشورها با طراحی الگوهای صحیح مصرف، توانستهاند وضعیت بهتری را برای آینده خود رقم بزنند و در شرایط خاص، از جمله زمان بحران، نوع مصرف انرژی نیازمند الگوی ویژه و منسجم است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استان البرز ادامه داد: ارکان مختلف اداری باید فرهنگ درست مصرف انرژی را آموزش دهند، چرا که تا زمانی که رفتارها اصلاح نشود، دستیابی به نتایج مطلوب ممکن نخواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استان البرز به مجری سیمای البرز تأکید کرد: حتی اگر تولید برق بیش از مصرف باشد و با کمبودی روبهرو نباشیم، باز هم صرفهجویی باید بهعنوان یک هنر و ارزش در فرهنگ ملی ما مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی در ادارات گفت: ادارهها بدون هماهنگی، به هیچ عنوان اجازه فعالیت خارج از ضوابط را ندارند و در این زمینه بازدیدها و گزارشگیریهای لازم انجام میشود.
فراهانی در پایان برنامه زنده نگاه مردم اظهار کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، خاموش کردن وسایل سرمایشی از ساعت ۱۲ باید در دستور کار قرار گیرد و واحدهای پشتیبانی موظف به اجرای این موضوع هستند.