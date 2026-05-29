به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: جاده‌های اصلی استان سمنان به ویژه کریدور اصلی مشهد- تهران با ترافیک سنگین رو‌به‌رو است.

رئیس پلیس راه استان سمنان افزود: گردنه آهوان به عنوان یکی از پرترددترین نقاط این محور، شاهد حجم بالای عبور خودروها بوده و جریان ترافیک در این مسیر با کندی همراه است.

وی ادامه داد: ورودی و خروجی شهرهای این استان به سمت تهران نیز با بار ترافیکی مواجه است.

سرهنگ موسی بزرگی ادامه داد: رانندگان در مسیر عجله نداشته باشند و سرعت و فاصله ایمن را رعایت نمایند؛ در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، در نخستین توقفگاه ایمن استراحت کرده و سپس به مسیر ادامه دهند

وی از رانندگان خواست فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی را حفظ کرده و از توقف‌های ناگهانی در حاشیه راه پرهیز کنند.