عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: فرهنگسازی و مشوقهای اقتصادی، دو رکن مدیریت مصرف انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه خوارزمی گفت: با وجود پایین بودن هزینه انرژی در کشور، مدیریت مصرف برق بیش از هر چیز نیازمند فرهنگسازی عمومی، بهرهگیری از ابزارهای هوشمند و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای ادارات، صنایع و مردم است.
ناطقی مدیریت مصرف انرژی را نیازمند نگاه فرهنگی، فنی و اقتصادی دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نرخ برق بالاتر از ایران است، اما حتی بدون تکیه صرف بر رویکردهای فرهنگسازی، الگوی مصرف در آن کشورها بهدرستی رعایت میشود.
وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: در کشور ما با توجه به پایین بودن هزینه مصرف انرژی، ضروری است فرهنگ مصرف صحیح به یک مطالبه و رفتار عمومی در همه بخشها تبدیل شود و برای تمام ارکان مصرف، سازوکارهای فکری و اجرایی مشخصی طراحی شود.
ناطقی یکی از نواقص موجود در حوزه فنی را استفاده از کنتورهای معمولی عنوان کرد و گفت: لازم است شمارندهها و کنتورهای انرژی به فناوریهای نوین و هوش مصنوعی مجهز شوند تا امکان پایش، تحلیل و مدیریت دقیقتر مصرف فراهم شود.
عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه خوارزمی با اشاره به ظرفیت دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: اگر اضافه تولید یا صرفهجویی حاصلشده در اختیار ادارهها قرار گیرد و امکان فروش آن بهعنوان یک مشوق فراهم شود، میتوان انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف در این بخش ایجاد کرد.
وی در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: در حال حاضر نیز صنایع و ادارهها با توجه به امکان فروش برق تجدیدپذیر، میتوانند انگیزه بیشتری برای صرفهجویی و حرکت به سمت مصرف بهینه داشته باشند.
ناطقی نقش مردم را در مدیریت مصرف انرژی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: همراهی عمومی در قالب پویشهایی مانند «۲ درجه کمتر» میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
وی همچنین یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را مدیریت ساعت کاری عنوان کرد و گفت: با تنظیم ساعت فعالیت دستگاههای دولتی، میتوان زمان کارکرد سامانههای سرمایشی را کاهش داد و از این طریق مصرف برق را کنترل کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای دستورالعملهای مدیریت مصرف افزود: بازدیدهای سرزده از دستگاهها و مجموعهها میتواند به اجرای دقیقتر سیاستهای مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف کمک کند.