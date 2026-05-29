پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با شبکه خبر گفت: تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد و تا الان تفاهم نهایی نشده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در پاسخ به سئوال شبکه خبر مبنی بر اینکه ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا گفته است که ایران باید تنگه هرمز را باز کند و اینکه از همین الان تنگه باز شده است گفت: " ما با «زبان باید»، ۴۷ سال پیش خداحافظی کردیم، هیچ یک از طرفهای غربی وقتی که درباره ایران صحبت میکنند، نباید از باید استفاده کنند، ما بر اساس منافع ملت ایران تصمیم میگیریم. این بایدها و نبایدها که مقامات آمریکایی عادت دارند درباره جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، باید آنها را به عنوان خواهش میکنیم، بخوانیم."
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه «آیا صحبت ترامپ درباره ازبنبردن مواد هستهای صحت دارد یا خیر»،گفت: در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است. درباره جزئیات مرتبط با غنیسازی و اورانیوم غنیشده ایران صحبتی نداریم.
بقایی در واکنش به ادعای ترامپ درباره پایان محاصره دریایی گفت: " آنچه آمریکاییها محاصره دریایی میخوانند، از همان ابتدا یک اقدام غیر قانونی و نقض آتش بس بود و هم اخلال در آزادی دریانوردی بین المللی. ما باید ببینیم در عمل آیا واقعاً به این حرفشان عمل خواهند کرد یا صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است؟ اگر این کار را انجام دهند، یعنی در واقع توقفِ کاری خلاف که از چند هفته پیش شروع کردند و از ابتدا نباید چنین اقدامی را مرتکب میشدند."
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: " تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شدهاست. ما با وضعیتی ویژهای مواجه شدهایم که نمیتوانیم این تجربه را نادیده بگیریم. همچنان عبور کشتیهای متخاصم از تنگه هرمز ممنوع است و کشتیهای تجاری از طریق هماهنگی با نیروهای مسلح ایران عبور میکنند. قطعا ایران و عمان به عنوان دو کشور مسئولیتپذیر باید ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که هم منافع و امنیت ملی خودشان به عنوان کشورهای ساحلی حفظ شود و هم اینکه به جامعه جهانی این اطمینان را بدهند که کشتیرانی از این مسیر به صورت ایمن انجام میشود. این یک امر بدیهی است. "
بقائی با تاکید بر اینکه ما بر اساس منافع ملی خود عمل میکنیم نه بر اساس آنچه آمریکاییها میگویند که ما انجام دهیم، افزود: تاکنون تبادل پیامها ادامه دارد و تفاهم نهایی نشده است.