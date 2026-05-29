پخش زنده
امروز: -
مدیر کانون فرهنگی هنری خادمین بقیهالله مسجد صاحبالزمان شهرک بعثت از توسعه برنامههای فرهنگی و آموزشی این مسجد با محوریت نوجوانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مدیر کانون فرهنگی هنری خادمین بقیهالله مسجد صاحبالزمان شهرک بعثت از اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و تربیتی با محوریت مسجد خبر داد و گفت: برپایی موکبهای فرهنگی، اجرای طرح «مسجد، مدرسه، منزل»، برگزاری سهشنبههای مهدوی، اردوهای زیارتی و تفریحی و فعالیتهای محلهمحور، زمینه جذب کودکان و نوجوانان به مسجد و تقویت آموزههای دینی، آموزشی و اجتماعی آنان را فراهم کرده است.
صالحی با اشاره به برپایی موکبهای فرهنگی متناسب با موضوعات و جریانهای مختلف اظهار کرد: این موکبها در قالب برنامههایی همچون نقاشی، کتابخانه سیار، میز گفتوگو و تبیین مسائل روز برگزار میشوند و تلاش دارند با رویکردی مسجدمحور، در تجمعهای خیابانی و همچنین در فضای داخلی مسجد، زمینه ارتباط بیشتر نوجوانان و خانوادهها با مسجد را فراهم کنند.
صالحی در برنامه زنده امروز البرز افزود: در مسجد صاحبالزمان، سهشنبههای مهدوی بهصورت مستمر برگزار میشود و در این برنامهها، مسائل مرتبط با مهدویت و نیز موضوعات روز برای مخاطبان تبیین میشود.
مدیر کانون فرهنگی هنری خادمین بقیهالله مسجد صاحبالزمان با بیان اینکه کودکان و نوجوانان نقش مهمی در اداره فعالیتهای فرهنگی مسجد دارند، گفت: نوجوانان با پذیرش مسئولیت و ارائه ایدههای خود، در برپایی و اداره موکبها مشارکت فعال دارند و این حضور، به تقویت روحیه مسئولیتپذیری و خودباوری در آنان منجر شده است.
وی همچنین به نقش نوجوانان دختر در این فعالیتها اشاره کرد و گفت: برای این گروه نیز برنامههایی با محور تقویت باورهای ایمانی و دینی در نظر گرفته شده است.
صالحی با اشاره به اجرای طرح «سه میم؛ مسجد، مدرسه، منزل» تصریح کرد: در این طرح، از طریق ایجاد پیوند میان مدرسه و خانواده، زمینه جذب کودکان و نوجوانان به مسجد فراهم شده و تلاش میشود مسیر تربیتی آنان با همراهی خانواده و محیط آموزشی تکمیل شود.
وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: برگزاری کلاسهایی همچون حکمت و استراتژی، توحیدشناسی و نیز موکب مدرسه با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی و تقویت بنیه درسی دانشآموزان، از دیگر برنامههای این مجموعه فرهنگی است.
مدیر کانون فرهنگی هنری خادمین بقیهالله مسجد صاحبالزمان با تأکید بر ضرورت فعالیتهای محلهمحور گفت: پیشبرد این اقدامات نیازمند همراهی اعضای هیئت امنای مسجد است و روحانی و امام مسجد نیز با باور به نقش مسجد، بستر حضور و همراهی خانوادهها را فراهم کردهاند.
وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: تعامل و همافزایی میان کانونها و مجموعههای فرهنگی، نقش مهمی در گسترش این فعالیتها دارد و حضور بچهها در مسجد، آنان را در مسیر توحید، معرفت و آرامش قرار میدهد.
صالحی در پایان به برخی اقدامات فرهنگی با محور صرفهجویی و حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از برنامهها در قالب موکب، تهیه و تأمین کیسههای پارچهای با هدف جایگزینی کیسههای پلاستیکی است.