رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی به مناسبت برگزاری آیین شهادت رهبر عظیم الشٱن و خانواده شهید ایشان، یاد آن رهبر حکیم، بصیر و پرچمدار جبهه مقاومت را گرامی داشت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله موحدی کرمانی در این پیام با بیان اینکه بی شک خون این عزیزان، پیام روشنی برای تاریخ داشت و نشان داد که بر خلاف دروغ پردازی‌ دشمنان، بیت پیشوای امت اسلامی، پیش از همه، سینه سپر و جان خویش و طفل خردسال خود را فدای اعتلای کلمة‌الله می‌کنند، تاکید کرد: بی تردید، خون پاک آن امام شهید و خانواده شهیدشان، ادامه راه امام خمینی رحمت الله علیه و تقویت جبهه مقاومت را تضمین کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، همچنین در این پیام با قدردانی از حضور حماسی ملت ایران در خیابان‌ و میدان ها، تصریح کرد: تداوم حضور حماسی مردم در خیابان‌ها، پیام روشنی برای استکبار جهانی دارد؛ اینکه ملت بصیر ما نشان داده است که شهادت رهبرشان، نقطه توقف نیست، بلکه نیروی محرک بیداری است و این نبرد مقدس را تا پیروزی نهایی، فتح قله‌ها و محو کامل غده سرطانی صهیونیسم، ادامه خواهیم داد.