مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: استان البرز به دلیل مهاجرپذیری بالا سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت جدید را میپذیرد که این موضوع در کنار مهماننوازی مردم، چالشهایی در حوزه زیرساختها و خدمات ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، معصومه آقایی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز گفت: استان البرز به شدت مهاجرپذیر است و سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر به جمعیت آن افزوده میشود.در کنار مهماننوازی مردم استان، مهاجرت گسترده پیامدهایی مانند حاشیهنشینی، کاهش انسجام فرهنگی و فشار بر زیرساختها را به همراه دارد و این موضوع بر زندگی همه مردم استان تأثیر میگذارد.
آقایی با اشاره به قدیمی بودن آمار جمعیتی استان گفت: آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵ است و با وجود ضرورت بهروزرسانی هر پنج سال یکبار، آمار استان البرز هنوز اصلاح نشده است؛ در حالی که در اسناد کشوری جمعیت استان کمتر از دو میلیون نفر ثبت شده، برآوردهای فعلی جمعیت را بیش از چهار میلیون نفر نشان میدهد.
وی در برنامه نگاه مردم افزود: بودجهها و امکانات نیز بر اساس همان آمار قدیمی تخصیص مییابد و این موضوع مشکلاتی در ارائه خدمات ایجاد کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانوادههای دارای سه فرزند گفت: طبق این قانون خانوادههایی که فرزند سوم آنها پس از آبان ۱۴۰۰ متولد شده باشد، مشمول دریافت زمین میشوند.
آقایی به مجری سیمای البرز افزود: تاکنون حدود هفت هزار نفر در استان ثبتنام کردهاند و برای بیشتر متقاضیان قرعهکشی انجام شده و زمین اختصاص یافته است و روزانه نیز حدود ۵۰ قرارداد برای واگذاری زمین تنظیم میشود.
وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز گفت: با توجه به زمینهای موجود در استان، امکان واگذاری زمین تنها برای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانواده دیگر وجود دارد.
آقایی در پایان برنامه نگاه مردم تأکید کرد: حل چالشهای جمعیتی و تقویت سیاستهای جوانی جمعیت نیازمند اراده جدی مسئولان و مشارکت مردم است.