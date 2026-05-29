استخدام هوش مصنوعی برای شناسایی کودکان جعلی
وزارت کشور انگلیس به منظور مقابله با سوءاستفاده از سامانه پناهندگی، تصمیم گرفته است از سال آینده، فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای شناسایی بزرگسالانی که خود را به شکل کودک معرفی میکنند، استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از آناتولی، وزارت کشور انگلیس برنامهریزی کرده است تا با تحلیل عکسهای گرفتهشده در فرایند پردازش پروندههای مهاجرتی، سن واقعی پناهجویان را برآورد کند.
این فناوری که شرکت «اختر کامپیوترز» در قالب قراردادی به ارزش ۳۲۲ هزار پوند (معادل ۴۳۲ هزار دلار) تأمین کرده است، قرار است به مأموران مرزی کمک کند تا تشخیص دهند، آیا کسانی که ادعای زیر ۱۸ سالگی دارند، به واقع کودک هستند یا خیر.
دولت انگلیس اعلام کرده که آزمایشهای اولیه این فناوری، «عملکرد و دقت امیدوارکنندهای» را نشان داده است و انتظار میرود، این ابزار، سال آینده در پروندههای واقعی مهاجرتی به کار گرفته شود.
با این حال، این کار با نقدهای گستردهای از طرف سازمانهای حقوق بشری و مددکاران اجتماعی روبرو شده است که هشدار میدهند، دقت این فناوریها در تعیین سن، ممکن است با خطاهای جدی همراه باشد و حق پناهجویان جوان را پایمال کند. نهاد ناظر بر این موضوع نیز خواستار کارهای حفاظتی و آموزشی قویتر در زمینه ارزیابی سن شده است.