کمیسر مدیریت بحران اروپا در واکنش به طرح نتانیاهو برای اشغال ۷۰ درصد از نوار غزه گفت: باید به قوانین بین‌الملل بشردوستانه احترام گذاشته شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، " حجه لحبیب " جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فضای بشردوستانه غزه بیش از پیش در حال کوچک شدن است.

با گسترش کنترل نظامی اسرائیل، تغییر خطوط باعث اختلال در فعالیت امدادگران می‌شود و خدمات ضروری (از جمله آب پاک) را برای نیازمندان قطع می‌کند. خانواده‌ها بین مرز‌هایی که بدون هشدار تغییر می‌کنند، گرفتار شده‌اند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید رعایت شود.

نتانیاهو گفته که اسرائیل در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از نوار غزه را کنترل می‌کند و گزارش رسانه‌های اسرائیلی حاکی از طرح این رژیم برای گسترش این اشغالگری به ۷۰ درصد است. نتانیاهو جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای این اقدام ارائه نکرد.

منابع فلسطینی و مقامات حماس می‌گویند که مرز بالفعل در ماه‌های اخیر بیشتر به داخل غزه تغییر کرده و منطقه موجود برای غیرنظامیان را کاهش داده و بحران انسانی را تشدید کرده است.

گروه‌های امدادی درباره کمبود آب آشامیدنی، تجهیزات پزشکی و راهرو‌های امن برای غیرنظامیان هشدار داده‌اند. اتحادیه اروپا و کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی خواستار افزایش دسترسی بشردوستانه و رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند.