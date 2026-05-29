یک کنشگر اجتماعی گفت: با توجه به جمعیت بالای استان البرز، آمار جمعیتی باید بهروزرسانی شود تا امکان افزایش نمایندگان استان در مجلس و پیگیری بهتر مطالبات مردم فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، زهرا خلخالی، کنشگر اجتماعی در گفتوگو تلفنی با مجری برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز گفت: بهروزرسانی آمار جمعیتی استان البرز از ضرورتهای مهم برای برنامهریزی صحیح و بهرهمندی مردم از امکانات و خدمات است.
وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: اگر جمعیت استان بیش از سه میلیون نفر باشد، باید حداقل هشت نماینده در مجلس برای حوزه کرج در نظر گرفته شود، در حالی که در حال حاضر تنها دو نماینده وجود دارد که این موضوع به دلیل ثبت آمار قدیمی جمعیت استان است.
خلخالی با اشاره به گسترش حاشیهنشینی در البرز گفت: افزایش جمعیت و تمرکز آن در برخی مناطق میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی از جمله کاهش تمایل به فرزندآوری را به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: با توجه به رشد جمعیت در استانی که به «ایران کوچک» معروف است، لازم است تقسیمبندیهای جمعیتی و امکانات بهصورت دقیق و عادلانه انجام شود.
این کنشگر اجتماعی همچنین بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه فرزندآوری تأکید کرد و گفت: میتوان از ظرفیت فضاهای شهری و آموزشی برای تبیین مباحث دینی، اخلاقی و فرهنگی مرتبط با فرزندآوری استفاده کرد.
خلخالی در این برنامه تلویزیونی افزود: آگاهیبخشی در این زمینه باید از سنین پایین و حتی در مدارس و دبیرستانها آغاز شود تا نسل آینده با نگاه مثبتتری نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری روبهرو شود.
وی در پایان به مجری سیمای البرز گفت: برای افزایش نرخ فرزندآوری در کشور، نیازمند برنامهریزی جدی و تلاش همهجانبه دستگاههای مختلف هستیم.