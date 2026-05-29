آبادانیها و خرمشهریها امشب هم در شب نودم حضور خود در خیابان به ریسمان اتحاد و همبستگی چنگ زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرزنشینان خطه جنوب غرب خوزستان پرشورتر از همیشه با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل با حضور در سنگر خیابان با رهبر خود بیعت کردند.
آنان تاکید کردند پای آرمانهای انقلاب و شهدا ماندهاند و تا آخرین قطره خون برای وطن ایستادهاند.
سنگربانان خیابان همچنین اسلام را مایه دلدادگی خود میدانند و خاطرنشان کردند در راه دفاع از وطن، راه امام حسین (ع) را انتخاب کردند.