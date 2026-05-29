سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین سکوت ناظران بینالمللی در قبال اظهارات «بنیامین نتانیاهو» مبنی بر تلاش برای اشغال بخش عمده نوار غزه را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حازم قاسم گفت: ما سکوت شورای صلح و «نیکولای ملادینوف» مدیر اجرایی آن را در قبال اظهارات نتانیاهو مبنی بر تلاش برای کنترل و تسلط بر ۷۰ درصد از مساحت غزه را بشدت محکوم میکنیم.
قاسم اظهارات نتانیاهو را نقض آشکار طرح توقف جنگ و تفاهمات اعلامشده دانست و افزود: نادیده گرفتن این اظهارات و عدم محکومیت سیاستهای اشغالگران و طرحهای کوچ اجباری فلسطینی ها، پرسشهای جدی را درباره میزان تعهد طرفهای حامی و ناظر نسبت به اجرای تعهداتشان در ذهن ایجاد میکند.
سخنگوی حماس خواستار آن شد که کشورهای مشارکتکننده در «شورای صلح» موضعی شفاف در قبال اظهارات نتانیاهو اتخاذ کرده و گامهایی را برای توقف سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی بردارند.
قاسم پیشتر نیز اعلام کرد که اظهارات اخیر یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم در مورد اجرای مداوم طرح کوچ اجباری ساکنان نوار غزه، به وضوح تاکید میکند که کابینه رژیم اشغالگر در واقع به توافق آتشبس پایبند نبوده است و قصد از پیش تعیینشدهای برای نقض آن و عدم پایبندی به تعهدات خود در هر زمان که مناسب بداند، دارد.
سخنگوی حماس اظهار داشت که این سخنان خطرناک، موضعگیری روشن و مسئولانهای را از سوی شورای صلح و نمایندگان آن، دولت آمریکا که طرح صلح را تایید کرده، کشورهای ضامن و میانجی توافق و طرفهای شرکتکننده در کنفرانس شرمالشیخ برای امضای توافقنامه پایان جنگ علیه غزه، ایجاب میکند.
قاسم از کشورهای عربی بهویژه آنهایی که هدف طرحهای آوارگی قرار گرفتهاند، خواست تا اقدامات عملی و موثری را برای جلوگیری از این پروژه خطرناک انجام دهند و در تمام سطوح سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی برای مقابله با سیاستهای کابینه راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی و مقابله با تلاشهای آن برای نابودی آرمان فلسطین از طریق پروژههای آوارگی و اخراج اجباری مردم فلسطین تلاش کنند.
پیشتر «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه یاوه گوییهای خود علیه مردم غزه گفته بود که طرح کوچ اجباری مردم غزه در زمان و با شیوه مناسب این رژیم اجرا خواهد شد.