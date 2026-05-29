دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که تقویت حفاظت از کودکان در فضای مجازی، یک اولویت فوری است و خواستار نظارت قوی‌تر دولت‌ها بر سکوهای بر خط شد تا این فضا برای کودکان امن‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، ولکر توئرک، مباشر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: تقویت حفاظت از کودکان در فضای بر خط، یک اولویت فوری است که باید نه تنها از انجام آن، بلکه از انجام درست آن نیز اطمینان حاصل کنیم.

این بیانیه، همزمان با شدت گرفتن نگرانی‌های جهانی درباره آسیب‌های روانی و جسمی شبکه های اجتماعی به کودکان، منتشر شد.

روزهای گذشته، مقام های پزشکی ارشد انگلیس، استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را به اندازه سیگار کشیدن خطرناک دانستند و آن را یک «بحران سلامت عمومی» معرفی کردند.

در پی این هشدارها، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز امروز خواستار وضع قانون های سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دولتی قوی‌تر بر سکوهای آنلاین (بر خط) شده است تا از ایمنی بیشتر کودکان در فضای مجازی، اطمینان حاصل شود.

این درخواست سازمان ملل، نشان‌دهنده اجماع فزاینده بین‌المللی بر لزوم دخالت تنظیم‌گر دولت‌ها برای جلوگیری از خطرهای دسترسی بدون مرز کودکان به محتوای اینترنتی (مجازی) است.