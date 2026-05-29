در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خانه ای در شهرک «عدلون» لبنان 14 نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد: از میان شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک «عدلون» در شهرستان صیدا هشت تن از اتباع سوریه هستند.

وزارت بهداشت لبنان نیز ساعاتی پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تا ۲۹ می (۸ خرداد ماه) سه هزار و ۳۵۵ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

در همین مدت ۱۰ هزار و ۹۵ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.