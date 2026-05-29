تکریم خانواده ۵۸ شهید جنگ رمضان در استان
استاندارکرمان گفت: جنگ تحمیلی سوم مجموعهای از ایثار و قهرمانی ملت ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
مراسم گرامیداشت و تکریم خانواده معظم شهدای جنگ رمضان استان کرمان با حضور مقامات ارشد استانی و هیات اعزامی از دفتر آیتالله العظمی سیستانی در محل بیتالزهرای کرمان برگزار شد.
مراسم گرامیداشت و تکریم خانواده معظم شهدای جنگ رمضان استان کرمان عصر امروز جمعه ۸ خرداد ماه با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار کرمان، آیتالله سیدعلی بوشهری و دیگر هیات اعزامی دفتر آیتالله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعه برگزار شد.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان گفت: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعهای از ایثار و رشادت و قهرمانی از طرف مردم ایران و مدافعان میهن به منصه ظهور رسید.
وی افزود: در استان کرمان به صورت ویژه نمایشی عزتمندانه از حضور در میدان را از روز اول جنگ تا امروز شاهد بودیم.