به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مراسم گرامیداشت و تکریم خانواده معظم شهدای جنگ رمضان استان کرمان با حضور مقامات ارشد استانی و هیات اعزامی از دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی در محل بیت‌الزهرای کرمان برگزار شد.

مراسم گرامیداشت و تکریم خانواده معظم شهدای جنگ رمضان استان کرمان عصر امروز جمعه ۸ خرداد ماه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار کرمان، آیت‌الله سیدعلی بوشهری و دیگر هیات اعزامی دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعه برگزار شد.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان گفت: در جنگ تحمیلی سوم، مجموعه‌ای از ایثار و رشادت و قهرمانی از طرف مردم ایران و مدافعان میهن به منصه ظهور رسید.

وی افزود: در استان کرمان به صورت ویژه نمایشی عزتمندانه از حضور در میدان را از روز اول جنگ تا امروز شاهد بودیم.