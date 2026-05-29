پدافند هوایی در جزیره قشم برای مقابله با پرنده متخاصم فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، براساس مشاهدات خبرنگار آزاد صداو سیما در قشم حدود ساعت ۲۱:۲۵ دقیقه پدافند قشم فعال شد.
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در قشم افزود: به گفته منابع محلی فعال شدن پدافند قشم برای مقابله با ریز پرنده در محدوده اسکله فجر قشم بوده است.
هنوز هیچ منبعی رسمی هدف قرار گرفتن این ریز پرنده را تایید نکرده است.
توضیحات حسین اژدهایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس در ارتباط با شبکه خبر
کشف بقایای پهپاد متخاصم ساقط شده در قشم
