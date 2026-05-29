به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، براساس مشاهدات خبرنگار آزاد صداو سیما در قشم حدود ساعت ۲۱:۲۵ دقیقه پدافند قشم فعال شد.

خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در قشم افزود: به گفته منابع محلی فعال شدن پدافند قشم برای مقابله با ریز پرنده در محدوده اسکله فجر قشم بوده است.

هنوز هیچ منبعی رسمی هدف قرار گرفتن این ریز پرنده را تایید نکرده است.

توضیحات حسین اژدهایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس در ارتباط با شبکه خبر

بازهم یک فروند پهپاد صهیونیستی برفراز آب‌های خلیج فارس مورد اصابت آتش پدافند قرار گرفت و سرنگون شد.

این بار حافظان آسمان کشورمان در پدافند ارتش مستقر در جزیره قشم پهپاد متخاصم از نوع اربیتر را کشف، شناسایی، رهگیری و منهدم کردند.

این پهپاد متخاصم حدود ساعت ۲۱ و سی دقیقه جمعه شب هشتم خرداد مورد اصابت قرار گرفت و در آب‌های کم عمق ساحلی در جزیره قشم سقوط کرد.

پدافند ارتش و سپاه تحت مدیریت سامانه یکپارچه پدافند کشور سامانه‌های جدیدی به کار گرفته‌اند که پهپاد‌های رادار گریز را هم شناسایی و شکار می‌کند.