به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با روز پایانی رویداد اردیبهشت کتاب «پویش صدای تو صدای غدیر» با حضور عبدالرضا هلالی، مداح و استقبال پرشور خانواده‌ها و کودکان در صحن اصلی باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این برنامه، نماآهنگ مثل ستاره با موضوع دختران و چند نمااهنگ دیگر پخش شد و خانواده‌ها با در دست گرفتن پرچم‌های ایران با عبدالرضا هلالی به همخوانی پرداختند.

هلالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره جزئیات این پویش گفت: به مناسبت عید غدیر خم در حال تنظیم یک نماآهنگ بین‌المللی در ۶‌ زبان با صدای بنده و عباس رحیمی هستیم. در کنار آن، پویشی به نام “صدای تو صدای غدیر” هم اجرا می‌شود که کودکان با ارسال عدد ۱۱۰ به شماره‌های ۱۰۰۰۱۰۹ و ۱۰۰۰۱۱۰ می‌توانند صدای خود را بفرستند و در این حرکت فرهنگی، حضور یابند.

مداح اهل بیت علیهم السلام اظهار داشت: این کار به ۶ زبان فارسی، اسپانیایی، ترکی استانبولی، آلمانی، چینی و عربی با شعری از عباس رحیمی، تولید شده است. نماآهنگ نهایی، روز عید غدیر با نام “یک جهان، علی” پخش خواهد شد.