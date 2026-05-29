به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدرسول مکران نژاد گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و نظارت بر سلامت عرضه کالا، گشت مشترک بازرسی با حضور نماینده دادگستری، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف و نیرو‌های بسیج و نیروی انتظامی انجام شد. در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد صنفی که اقدام به فروش دارو‌های غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع رسمی می‌کرد، شناسایی شد.

وی بیان کرد: با دستور قضایی، این واحد صنفی به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی و تخلفات محرز پلمب شد، همچنین در این رابطه، متصدی واحد مذکور بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارجاع گردید.

رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان تأکید کرد: نظارت بر واحد‌های صنفی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه فعالیتی که سلامت مردم را به خطر اندازد، بدون اغماض برخورد خواهد شد. از شهروندان درخواست شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به نهاد‌های نظارتی اطلاع دهند.