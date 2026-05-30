به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش شرکت عمران شهر جدید بهارستان، مدیرعانل شرکت عمران بهارستان گفت: با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های مجموعه مدیریتی و کارشناسی این شرکت، اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح متروی بهارستان به مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.

محمد احمدی افزود: این اعتبار از محل بودجه طرح‌های ملی و در راستای تحقق اهداف دولت در گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهارستان اختصاص داده شده است. تأمین منابع مالی این طرح راهبردی، گامی مؤثر در تسریع روند عملیات اجرایی مترو و اتصال مطلوب شهر جدید بهارستان به شبکه ریلی کلان‌شهر اصفهان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: تخصیص این میزان اعتبار نتیجه همت و پیگیری‌های جدی شرکت عمران و حمایت‌های شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در جهت تحقق وعده‌های دولت مردمی برای توسعه حمل‌ونقل پایدار است.

وی گفت: این رویداد، نقطه عطفی در مسیر رشد و شکوفایی شهر جدید بهارستان محسوب می‌شود و زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح متروی بهارستان به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی توسعه شهری خواهد بود.

خط قطار شهری صفه – بهارستان توقفگاه صفه در انتهای جنوبی خط ۱ قطار شهری کلانشهر اصفهان را به شهر جدید بهارستان متصل خواهد کرد.

قطار شهری اصفهان – بهارستان به طول ۱۴ و هفت دهم کیلومتر در قالب ۹ و نیم کیلومتر آن زیرزمینی و ۴ و ۶ دهم کیلومتر آن هم روزمینی اجرا شده است.