۲۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید برای تسریع در روند اجرای متروی شهر بهارستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش شرکت عمران شهر جدید بهارستان، مدیرعانل شرکت عمران بهارستان گفت: با پیگیریهای مستمر و تلاشهای مجموعه مدیریتی و کارشناسی این شرکت، اعتبار طرح تملک داراییهای سرمایهای طرح متروی بهارستان به مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.
محمد احمدی افزود: این اعتبار از محل بودجه طرحهای ملی و در راستای تحقق اهداف دولت در گسترش زیرساختهای حملونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهارستان اختصاص داده شده است. تأمین منابع مالی این طرح راهبردی، گامی مؤثر در تسریع روند عملیات اجرایی مترو و اتصال مطلوب شهر جدید بهارستان به شبکه ریلی کلانشهر اصفهان به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: تخصیص این میزان اعتبار نتیجه همت و پیگیریهای جدی شرکت عمران و حمایتهای شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در جهت تحقق وعدههای دولت مردمی برای توسعه حملونقل پایدار است.
وی گفت: این رویداد، نقطه عطفی در مسیر رشد و شکوفایی شهر جدید بهارستان محسوب میشود و زمینهساز تسریع در اجرای طرح متروی بهارستان به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی توسعه شهری خواهد بود.
خط قطار شهری صفه – بهارستان توقفگاه صفه در انتهای جنوبی خط ۱ قطار شهری کلانشهر اصفهان را به شهر جدید بهارستان متصل خواهد کرد.
قطار شهری اصفهان – بهارستان به طول ۱۴ و هفت دهم کیلومتر در قالب ۹ و نیم کیلومتر آن زیرزمینی و ۴ و ۶ دهم کیلومتر آن هم روزمینی اجرا شده است.