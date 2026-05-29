به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس اول فدراسیون و مدیر تیم ملی فوتبال اظهار داشت: عضو فیفا هستیم و کمپ مکزیک را فیفا به ما پیشنهاد داده و به هر دلیلی فیفا باید به شما بگوید چه اتفاقی افتاده. اتفاق خاصی نیفتاده، ما این کمپ را پذیرفتیم در شهر تیخوانا و تیم آماده است هفته آینده این سفر را انجام بدهد.

وی در ادامه بیان داشت: همین امروز ایمیلی به فیفا زدیم و خواستیم هر چه زودتر فیفا نتیجه را به ما بگوید که چه روزی ویزا را صادر می‌کنند، چون ما الان ویزای مولتی مکزیک و امریکا را نیاز داریم. آخرین صحبت این بوده که پروسه اداری احتمالا در این هفته انجام می‌شود.

نبی گفت: عادلانه بودن یا نبودن این رویه مشخص است. همه رسانه‌ها می‌دانند و افکار عمومی در ایران و سایر کشور‌ها هم به تیم ملی علاقه دارند. متعجب هستیم از این رویه که عادلانه نیست و امیدواریم هر چه سریع‌تر این مسئله حل شود و تمرکز تیم ملی و بازیکنان فقط روی تمرینات و مسابقات تدارکاتی است. خوشبختانه سعی کردیم تمرکز بازیکنان بی‌جهت به سمت این مشکلات نرود و این نگرانی‌ها را باید حل کنیم.